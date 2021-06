Hanoï, 30 juin (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, a assisté le 29 juin à une table ronde virtuelle des Partis politiques Russie - ASEAN.

Vo Van Thuong, membre du Bureau Politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam à une table ronde virtuelle des Partis politiques Russie - ASEAN. Photo : VNA



Animé par le Parti Russie unie, l'événement avait pour thème « Le rôle de la Russie et des forces politiques responsables de l'ASEAN dans le renforcement de l'architecture de sécurité et de coopération en Asie-Pacifique ».



S'exprimant lors de l'événement, Vo Van Thuong a déclaré que l'Asie-Pacifique se situe dans une position d'importance géographique stratégique. Bien que la paix, la coopération et le développement restent une tendance majeure, la région est confrontée à des défis de sécurité traditionnels et non traditionnels.



Pour y faire face, les pays doivent renforcer la coopération en plaçant la paix, la stabilité et le développement dans la région comme principe et objectif suprêmes, régler les différends par des moyens pacifiques, prévenir les conflits et s'assurer que les intérêts de chaque pays doivent concorder avec l'intérêt commun intérêts de la communauté, a-t-il déclaré.



Il a souligné la nécessité de favoriser la compréhension et de renforcer la confiance par le dialogue et la consultation. Concernant les questions préoccupantes dans la région et dans le monde telles que la Mer Orientale, il a appelé au respect des principes de respect du droit international et de la Charte des Nations Unies, au renforcement de la confiance et à la retenue, à la prévention des actions qui pourraient compliquer la situation, du recours à la force et à la menace de recourir à la force, et le règlement des différends en voie pacifique.



La mise en forme et la construction de structure régionales nécessitent l'implication et les actions conjointes des parties concernées, y compris le maintien du rôle central de l'ASEAN, notamment via des mécanismes initiés et dirigés par l'ASEAN, a-t-il déclaré.



Vo Van Thuong partageait la politique extérieure cohérente du Vietnam en matière d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération et de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales; promouvoir l'amitié traditionnelle avec les pays voisins, les partenaires stratégiques, intégrales et d’autres importants, apporter activement et de manière proactive des contributions responsables aux mécanismes multilatéraux, contribuer à accélérer le processus de dialogue, de coopération et d'instauration de la confiance initié et conduit par l'ASEAN.

Le Parti communiste du Vietnam accorde une grande importance aux liens avec le Parti Russie unie, a-t-il déclaré.

Les délégués ont souligné la nécessité de renforcer la structure de sécurité et la coopération en Asie-Pacifique sur la base des principes de respect du droit international, de respect mutuel, de non-ingérence dans les affaires intérieures et de règlement des différends par des moyens pacifiques.

Ils ont exprimé leur appréciation pour les liens entre la Russie et l'ASEAN et se sont engagés à renforcer la coordination en matière de protection de l'environnement, de développement durable, de traitement des problèmes de sécurité non traditionnels, de garantie d'un accès juste et équitable aux vaccins anti-COVID-19.

Ils ont également souligné la nécessité de favoriser la coopération internationale entre les Partis pour approfondir davantage les liens politiques et socio-économiques entre la Russie et l'ASEAN, et ont soutenu les efforts communs pour surmonter les défis mondiaux et traiter les problèmes régionaux.- VNA