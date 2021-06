Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Dans le cadre du Forum économique international St. Saint-Pétersbourg, a eu lieu le 4 juin une table ronde sur le thème « Exportations de technologies et d'éducation. Est-il possible de former un espace scientifique et technique russe ?

Nguyen Thi Thu Giang, vice-présidente et secrétaire générale de l'Association des services informatiques et logiciels du Vietnam, y a participé en ligne.

Elle a estimé que les gens vivaient dans un monde où la technologie pouvait tout changer. La Russie et le Vietnam entretiennent des relations d’amitié de longue date. Alors que la Russie possède de solides bases technologiques, le Vietnam a des avantages en matière de ressources humaines en informatique, de sorte que les deux pays peuvent coopérer dans le domaine des technologies de l'information et mettre en œuvre de grands projets.

Présidant cet événement, Andrey Bezrukov, président de l'Association des exportateurs de souveraineté technologique, professeur d'analyse des questions internationales de l’Académie diplomatique d'État de Moscou du ministère des Affaires étrangères de la Russie, a précisé que le monde actuel était divisé en fonction de sa puissance technologique et économique, la Russie doit donc devenir un pôle technologique. C'est l'une des tâches politiques majeures du pays au cours des 20 à 30 prochaines années.

S'exprimant à la table ronde, le ministre russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur Valery Falkov a déclaré que le système d'enseignement supérieur de la Russie était assez solide, en particulier dans le domaine des technologies de l'information. Actuellement, les universités russes créent activement leurs filiales à l'étranger. Ainsi, la Russie peut former des ingénieurs technologiques qualifiés, au service de son développement et de celui d'autres pays.



Andrey Fursenko, assistant du président russe, a proposé les exportations d’idées scientifiques pour les mettre en application dans d'autres pays. - VNA