Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung, a participé mardi à une réunion virtuelle des hauts officiels de l'ASEAN présidée par le Brunei.

L'événement avait pour objet de préparer la prochaine réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères (AE) prévue en le 21 janvier sous format virtuel.

Les participants ont constaté que l'ASEAN devrait maintenir la solidarité en son sein et son engagement à contribuer au maintien de la paix, de la stabilité en Mer Orientale et dans la région en général. Il est nécessaire que les parties appliquent rigoureusement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et accélèrent l' élaboration d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) effectif et conforme au droit international dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Le vice-ministre Nguyen Quoc Dung, également chef de la délégation vietnamienne des hauts officels chargés des affaires de l’ASEAN (SOM ASEAN Vietnam), a proposé d'utiliser le Fonds de l'ASEAN pour la réponse au COVID-19 pour acheter des vaccins en faveur tout d'abord des agents médicaux en première ligne.

En matière d'édification de la Communauté de l'ASEAN, Nguyen Quoc Dung a proposé aux organes compétents de continuer à chercher à accomplir les lignes d'action dans le cadre du Plan directeur pour la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2025. Il a appelé à élaborer une feuille de route pour l’élaboration de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour l’après-2025.

L'ASEAN devrait maintenir la solidarité en son sein et jouer le rôle central, contribuant activement à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région et du monde. -VNA