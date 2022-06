Hanoï, 17 juin (VNA)- Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a participé le 16 juin, à la discussion sur les 30 ans de relations ASEAN-Inde en marge du 12e Dialogue de Delhi.

Photo : VNA

S'exprimant lors de la réunion, le diplomate vietnamien a souligné que l'ASEAN et l'Inde sont des partenaires de longue date, des voisins proches et fiables, et entretiennent des liens de coopération profonds au cours des trois dernières décennies, les considérant comme une base importante pour élever les liens de partenariat stratégique bilatéral à une nouvelle hauteur.

Le ministre vietnamien a proposé à l'ASEAN et à l'Inde de renforcer davantage la coordination pour consolider un environnement pacifique, stable et favorable à la coopération et au développement dans la région, en plus de promouvoir leurs liens avec les grandes puissances et de maintenir la paix, la stabilité et la sécurité en Mer Orientale.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son. Photo : VNA

Les deux parties doivent fixer les objectifs les plus ambitieux de coopération bilatérale dans les domaines du commerce, de l'investissement, du tourisme, de la culture et des échanges entre les peuples pour des avantages pratiques pour les habitants et les entreprises, a souligné le ministre vietnamien.

Il est également nécessaire de collaborer dans divers domaines importants pour promouvoir la reprise et le développement dans la phase post-pandémique, en particulier dans les projets de connexion par voie terrestre, maritime et aérienne avec les pays membres de l'ASEAN, en plus d'intensifier la transformation numérique et de réduire l'écart dans ce domaine.

Il a déclaré que le Vietnam, dans son rôle de membre actif et responsable de la communauté internationale, se coordonnera étroitement avec les pays pour promouvoir les liens de partenariat stratégique entre l'ASEAN et l'Inde, contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans la région et dans le monde.

Au cours de la réunion, les délégués ont suggéré des mesures visant à améliorer la coopération entre le bloc et l'Inde à l'avenir, servant de lien entre les océans Indien et Pacifique.- VNA