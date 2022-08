Le vice-ministre Nguyen Van Long se prononce lors de la conférence. Photo: VNA



Bangkok (VNA) – Une délégation du ministère de la Sécurité publique, conduite par le vice-ministre Nguyen Van Long, participe à une conférence régionale sur la lutte contre la corruption pour les professionnels de l’application de la loi en Asie du Sud-Est, qui a lieu du 29 au 31 août à Bangkok, en Thaïlande.



L’événement est organisé par le Bureau régional de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour l'Asie du Sud-Est et le Pacifique, la Thaïlande et la République de Corée. La conférence réunit plus de 200 délégués de 17 pays d’Asie-Pacifique.



Lors de la première séance de débats, le vice-ministre Nguyen Van Long a prononcé un discours présentant des réalisations et expériences du Vietnam en matière de prévention et de lutte contre la corruption, dont l’amélioration des politiques et textes juridiques dans ce domaine, le renforcement de la coopération internationale, etc.



Selon lui, le Vietnam met activement en œuvre cinq groupes de solutions: renforcer la direction du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption; perfectionner les institutions, les mécanismes, les politiques et les lois; renforcer le rôle des organisations politiques et sociales, du peuple et des agences de presse; renforcer et améliorer les capacités et la performance des agences spécialisées dans la prévention et la lutte contre la corruption; et enfin, promouvoir la coopération internationale.



Lors de la conférence, la délégation vietnamienne a également présenté des recommandations pour mettre en œuvre efficacement la Convention des Nations Unies contre la corruption. Elle a en outre proposé à l’ONU et à la communauté internationale de continuer à soutenir le Vietnam dans ce domaine.



Le Vietnam s’engage à travailler en étroite collaboration avec d'autres pays et les organes des Nations Unies dans la prévention et la lutte contre la corruption, a-t-elle affirmé.-VNA