Lors du séminaire. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Une délégation de la Marine populaire vietnamienne a participé le 27 février à un séminaire maritime international qui faisait partie de l'exercice naval multilatéral MILAN 2022 en Inde.



L'événement a réuni des ambassadeurs et des représentants des Marines des 39 pays participant à l'exercice naval multilatéral MILAN 2022. L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Pham Sanh Chau, et une délégation de la Marine populaire vietnamienne, dirigée par le colonel Nguyen Van Ngan, chef d'état-major adjoint de la 4e zone navale, ont participé à ce séminaire.



Dans son allocution d'ouverture, le chef de la Marine indienne, l'amiral Hari Kumar, a déclaré que cet événement était une occasion pour les Marines d'échanger des points de vue sur des questions d'intérêt commun, de discuter des mesures de réponse aux défis émergents, en particulier en Indo-Pacifique, de promouvoir la coopération et de renforcer la compréhension mutuelle, contribuant ainsi à renforcer la confiance.



Aucun pays ne peut à lui seul faire face aux problèmes et défis croissants liés à la sécurité et à la sûreté de la navigation, tels que le terrorisme, la piraterie, la contrebande d'armes et la pollution marine… Compte tenu de cela, il est nécessaire de renforcer la coordination et la coopération entre les Marines pour la stabilité, le développement et la coopération, selon lui.



Au cours du séminaire de deux jours avec quatre séances, les intervenants ont partagé leurs points de vue sur plusieurs questions. Ils ont souligné la nécessité d'une coopération renforcée pour des intérêts communs, en particulier l'importance du respect du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS).