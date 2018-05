Les représentants des délégations participantes à l’exercice naval KOMODO 2018. Photo: VNA



Jakarta (VNA) – Plus de 4.000 marins de 43 pays, y compris le Vietnam, participent à l’exercice naval multilatéral Komodo 2018 qui a commencé samedi au large de l’île de Lombok, province de Nusa Tenggara occidentale, en Indonésie.

Organisé depuis 2014, l’exercice bisannuel vise à intensifier l’amitié, la confiance et à améliorer l’efficacité de la collaboration entre les pays participants dans les opérations d'assistance humanitaire et le règlement des questions maritimes.

La cérémonie d’ouverture comprenait un programme artistique traditionnel, une parade, un spectacle du parachutisme, des performances des avions et navires de 36 pays, y compris le navire-hôpital HQ-561 du Vietnam, le porte-avions FS DiXMUDE et le frégate SURCOUF de la France, le destroyer JSD du Japon, le navire de transport rapide USNS Millinocket et l’avion de patrouille maritime P8 POSEIDON des Etats-Unis.

Samedi après-midi, la délégation vietnamienne a également participé à un défilé à Lombok. -VNA