Bangkok, 21 juin (VNA) - Une délégation conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, chef de SOM-ASEAN du Vietnam, a participé à la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM) à Bangkok le 21 juin.

De hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM) à Bangkok. Photo : VNA

En se concentrant sur les préparatifs du 34ème Sommet de l'ASEAN prévu pour les 22 et 23 juin, les responsables ont discuté de la mise en œuvre des priorités sur le thème «Faire progresser le partenariat pour le développement durable» et du travail commun entre l'ASEAN et ses partenaires.

Les participants ont essentiellement approuvé l’ordre du jour et les documents du sommet et se sont engagés à soutenir activement les efforts de la Thaïlande pour mettre en œuvre des initiatives visant à améliorer la durabilité des trois piliers de la communauté de l’ASEAN.

Ils ont discuté de la promotion des liens entre l'ASEAN et ses partenaires, notamment dans les domaines de la sécurité maritime, des échanges culturels et de la cybersécurité.

Prenant la parole à cette occasion, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Quoc Dung, a déclaré que le Vietnam contribuerait activement aux efforts communs de l’ASEAN en vue de réaliser efficacement les objectifs de développement durable conformément au thème de l’année, ainsi qu’au travail en vue du succès du prochain sommet.

En tant que coordinateur des relations ASEAN-Japon, le Vietnam informera également des progrès de la collaboration entre les deux parties, y compris des activités dans le cadre de la Journée ASEAN - Japon 2019 au Vietnam.

La réunion ministérielle de l'ASEAN s'ouvrira le 22 juin et les principales activités auront lieu dans l'après-midi du même jour.-VNA