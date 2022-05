Bruxelles, 5 mai (VNA) – L'ambassadeur du Vietnam en Belgique et au Luxembourg, Nguyen Van Thao, a participé le 4 maià la troisième édition de la Journée de l'ASEAN organisée conjointement par le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, le ministère de l'Économie et la Chambre de Commerce de Bruxelles et le Comité de l'ASEAN à Bruxelles.

Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, a souligné que le Luxembourg attache une grande importance à ses relations avec les pays d'Asie du Sud-Est et espère renforcer davantage la coopération économique et étendre la connectivité avec l'ASEAN dans divers domaines allant de la finance, l'investissement, la fintech, le transport, la logistique, aux technologies de l'information et de la communication.

Le ministre de l'Economie Franz Fayot et le président de la Chambre de commerce Luc Frieden se sont dits satisfaits de la croissance durable des échanges commerciaux entre les deux parties, de 205 millions d'euros (216,1 millions de dollars) en 2019 à 273,8 millions d'euros l'an dernier. Les responsables ont également présenté des mesures pour renforcer davantage la coopération économique, commerciale et financière.



Les parties ont également échangé des vues sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.



Les délégués et les entreprises participants ont apprécié le rôle, la position et le grand potentiel de l'ASEAN, y compris le Vietnam. Beaucoup ont salué les réalisations économiques du Vietnam et les efforts de son gouvernement pour la reprise post-pandémique et le développement vert et durable. Ils ont convenu que le Vietnam est l'un des partenaires les plus importants du Luxembourg au sein de l'ASEAN, ajoutant qu'il est nécessaire de continuer à tirer parti des accords existants, y compris l'accord de libre-échange Vietnam-Luxembourg, et de rechercher des opportunités de coopération dans de nouveaux domaines.



L'ambassadeur Nguyen Van Thao a apprécié la position du Luxembourg comme l'un des principaux centres financiers et technologiques européens et mondiaux, et a souligné la complémentarité des économies du Luxembourg et de l'UE avec celles de l'Asie du Sud-Est.



Les deux parties ont encore un grand potentiel et des opportunités pour renforcer la coopération, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement vietnamien accueille toujours favorablement et crée des conditions favorables pour que les entreprises luxembourgeoises investissent et promeuvent leurs atouts dans des domaines tels que la finance, le transport aérien, le tourisme et la construction.- VNA