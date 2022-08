Lors de la 5e session de négociation de la Conférence “BBNJ". Photo: baoquocte.vn



New York (VNA) – La 5e session de négociation de la Conférence intergouvernementale destinée à élaborer un instrument juridiquement contraignant sur la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ) s’est clôturée le 27 août (heure vietnamienne) après deux semaines de travail.



La délégation intersectorielle du Vietnam était conduite par l’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU.



Lors de la session, la délégation vietnamienne a présenté plusieurs propositions et apporté des contributions actives au processus de négociation sur des questions directement liées aux droits et intérêts maritimes du Vietnam. Ses propositions et contributions visaient également à contribuer à défendre les intérêts communs des pays en développement et à promouvoir les contenus conformes aux dispositions du droit de la mer.-VNA