La Havane (VNA) – Une délégation vietnamienne conduite par le chef adjoint de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Anh Tuân, a participé à la 5e Conférence internationale pour l’équilibre du monde, organisée du 24 au 28 janvier à La Havane, à Cuba.

Vue de la 5e Conférence internationale pour l’équilibre du monde, à La Havane. Photo: Prensa Latina

Sur le thème "Avec tous et pour le bien de tous", l’événement était l’une des activités honorant le héros national cubain José Martí à l’occasion de son 170e anniversaire de naissance (28 janvier), avec la participation de plus de 1.100 délégués de 87 pays du monde.Ce forum mondial de la pensée plurielle et multidisciplinaire est convoqué tous les trois ans par le Projet José Martí pour la solidarité mondiale, permettant à des centaines de professeurs, d’activistes sociaux et d’intellectuels en général, de toutes les latitudes de la planète, de réfléchir aux principaux problèmes contemporains.En tant que premier invité à s’adresser à la cérémonie d’ouverture, Lê Anh Tuân a souligné qu’avec les peuples du monde entier, le peuple vietnamien aspire toujours à vivre dans un monde de paix, de démocratie avec l’objectif à long terme de rendre le peuple prospère, le pays puissant, la société équitable, démocratique et moderne.Afin de construire un monde meilleur, la délégation vietnamienne a suggéré de renforcer davantage le rôle du pouvoir législatif et des législateurs dans la construction des lois; de surveiller l’application des politiques; d’assurer l’égalité et la non-discrimination en termes de genre, d’ethnie et de religion dans les domaines politique, socio-économique, culturel, du travail, de la santé, de l’éducation et de la formation; et de régler les conflits et les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international.À cette occasion, Lê Anh Tuân a également tenu des séances de travail avec la vice-présidente de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba Ana María Mari Machado et la présidente de la Commission des relations extérieures de l’Assemblée nationale cubaine Yolanda Ferrer Gómez.Les dirigeantes de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba ont déclaré que le Parti, l’État et le peuple de Cuba attachaient une grande importance aux liens avec le Vietnam et souhaitaient accueillir le président de l’Assemblée nationale du Vietnam dans le pays.Cuba souhaite renforcer les consultations et partager les expériences en matière de législation et d’expertise avec le Vietnam; renforcer davantage la coordination dans les domaines de l’économie, de la culture et du tourisme; et est prêt à aider les entreprises vietnamiennes à étendre leurs activités dans le pays, ont-elles déclaré.Lê Anh Tuân a déclaré que le Vietnam est convaincu que sous la direction judicieuse du Parti communiste de Cuba, l’État cubain et le peuple cubain frère parviendront à réaliser avec succès les résolutions adoptées lors du 8e Congrès national du Parti communiste de Cuba et à surmonter les défis actuels. – VNA