Genève (VNA) - L’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a ouvert lundi 30 septembre à Genève, en Suisse sa 59ème session en présence de plus de 1.000 délégués de 191 pays membres.

La délégation vietnamienne à la 59e session de l’Assemblée générale de l’OMPI. Photo : VNA

La délégation vietnamienne est dirigée par le ministre des Sciences et des Technologies, Chu Ngoc Anh.L’ambassadeur Duong Chi Dung, chef de la mission permanente du Vietnam à Genève, a présidé cet événement. C’est la deuxième année qu’il est honoré de présider l’Assemblée générale de l’OMPI.Le ministre Chu Ngoc Anh a pris la parole au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) lors de la cérémonie d’ouverture.Selon lui, l’économie du bloc régional devrait s’accroître de 4,9% en 2019, malgré la croissance économique mondiale atone et le protectionnisme croissant.Le flux d’investissements directs étrangers (IDE) dans la région a augmenté de 5,3% pour atteindre 154,7 milliards de dollars en 2018, a-t-il ajouté.L’ASEAN intensifie la mise en œuvre des initiatives d’innovation pour rattraper la quatrième révolution industrielle (Industrie 4.0), a-t-il déclaré.Afin de soutenir l’innovation, l’ASEAN met en œuvre un plan d’action sur la propriété intellectuelle en 2016-2025 et a obtenu des résultats remarquables, a-t-il indiqué.Selon le ministre, le système de propriété intellectuelle de l’ASEAN est profondément intégré au système mondial, ce qui se traduit par la participation à certains traités internationaux administrés par l’OMPI.À la réunion de cette année, le Vietnam a soumis un document visant à adhérer à l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels.Le ministre Chu Ngoc Anh a également souligné le rôle de la science, de la technologie et de l’innovation dans le changement du modèle de croissance et la sortie du piège du revenu intermédiaire pour les pays en développement, y compris le Vietnam.Reconnaissant l’importance de l’innovation, le gouvernement vietnamien a promulgué de nombreuses politiques et mesures visant à accroître l’indice mondial de l’innovation du Vietnam, a-t-il fait savoir.En conséquence, l’Indice mondial de l’innovation du Vietnam a régulièrement augmenté ces dernières années, progressant de trois places à la 42e position en 2018, a-t-il poursuivi.En août 2019, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a publié une décision approuvant la Stratégie nationale de propriété intellectuelle jusqu’en 2030. Précédemment en juin, l’Assemblée nationale du Vietnam a adopté la Loi sur le commerce de l’assurance et la Loi sur la propriété intellectuelle, a-t-il indiqué.En marge de la 59e session de l’Assemblée générale de l’OMPI, le ministre Chu Ngoc Anh a eu une séance de travail avec le directeur général de l’OMPI, Francis Gurry.Au nom du gouvernement vietnamien, il a présenté au directeur général de l’OMPI le document du Vietnam pour adhérer à l’Arrangement de La Haye.Avec cette participation, le Vietnam est désormais membre des trois traités sur l’enregistrement international des inventions, des marques et des dessins et modèles administrés par l’OMPI, a-t-il dit.Le ministre Chu Ngoc Anh a également informé des principales politiques du Parti et de l’État vietnamiens en matière de science, de technologie, d’innovation et de propriété intellectuelle.Le même jour, l’Académie des sciences et technologies du Vietnam et l’Office national de la propriété intellectuelle du Vietnam ont signé avec l’OMPI un accord de coopération sur l’Indice mondial de l’innovation et un autre sur l’environnement de la propriété intellectuelle.La 59e session de l’Assemblée générale de l’OMPI durera jusqu’au 9 octobre. – VNA