Photo : VNA



Bruxelles (VNA) - La 44e conférence du Comité international de médecine militaire (CIMM 44) se déroule à Bruxelles du 5 au 9 septembre, attirant 61 délégations médicales militaires de pays et territoires du monde, avec 400 délégués.

Une délégation vietnamienne, conduite par le colonel Nguyen Van Giang, chef adjoint du Département médical militaire, y a participé.

Selon Nguyen Van Giang, la conférence est une occasion pour la partie vietnamienne de partager ses expériences sur les activités médicales militaires. Les sujets de cette conférence sont tous axés sur le partage d'expériences sur des questions d'intérêt commun, telles que la coopération dans la prévention des maladies, en particulier les maladies dangereuses comme le COVID-19 ; les tendances chirurgicales futures ; les méthodes de réanimation sur le champ de bataille ; le contrôle des infections ; les soins infirmiers et la réanimation.

Outre le sujet incontournable : la pandémie de COVID-19, la CIMM 44 a abordé 4 autres sujets : lutte contre les infections et résistance aux antibiotiques ; défis pour les soins élargis sur le terrain ; santé mentale et stress post-traumatique ; réhabilitation physique et mentale des militaires.

Dans le cadre de la CIMM 44, est organisée une exposition d'équipements et de technologies médicaux au service des activités médicales militaires dans les hôpitaux et sur le terrain.

La CIMM a été fondée en 1921 à Bruxelles (Belgique) et compte actuellement 119 membres. La 44e édition de la conférence a une signification particulière car elle marque le 100e anniversaire de la naissance de la CIMM, qui a été reportée en 2021 en raison de la pandémie de COVID-19. - VNA