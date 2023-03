Photo : VNA



Jakarta (VNA) - La 29e réunion restreinte des ministres de l'Économie de l'ASEAN s'est tenue à Magelang, dans la province centrale de Java en Indonésie (Indonésie), avec la participation des ministres de l'Économie des pays de l'ASEAN, du secrétaire général de l'ASEAN et du Timor Leste comme observateur.

Une délégation vietnamienne, conduite par le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Tran Quoc Khanh a assisté à cet événement.

S'exprimant à la réunion, le responsable vietnamien a exprimé son soutien aux initiatives de coopération économique prioritaires de l'Indonésie au cours de l'année 2023 en tant que président de l'ASEAN. Le Vietnam a affirmé continuer à coopérer étroitement avec les autres pays du bloc pour réaliser les objectifs communs de la Communauté économique de l'ASEAN.

Le Vietnam a également souligné que les pays de l'ASEAN devaient promouvoir l'intégration économique régionale en accordant la priorité aux négociations pour mettre à niveau l'accord ATIGA (Accord sur le commerce des marchandises) pour que cet accord soit moderne et orienté vers l'avenir et puisse répondre à la nouvelle situation régionale et mondiale.

Lors de la réunion, les ministres aséaniens ont adopté sept initiatives prioritaires pour la coopération économique proposées par l'Indonésie, en se concentrant sur trois orientations principales : Relance et Reconstruction : la reconstruction de la croissance régionale grâce à la connectivité des marchés et à l'amélioration de la compétitivité ; Économie numérique : accélérer la transformation et participer à l'économie numérique de manière inclusive ; et Durabilité : promouvoir une croissance économique durable pour un avenir durable. -VNA