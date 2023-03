La délégation de l'AN du Vietnam à la cérémonie d'ouverture de la 146ème Assemblée générale de l'Union interparlementaire (UIP) à Bahreïn. Photo : VNA

Manama, 12 mars (VNA) - Une délégation de l'Assemblée nationale (AN) du Vietnam, conduite par son vice-président permanent Tran Thanh Man, a assisté à la cérémonie d'ouverture de la 146ème Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP) à Bahreïn le 11 mars ( heure locale), qui a réuni près de 2.000 délégués de près de 140 pays à travers le monde.Auparavant, la délégation a participé à la réunion de l'ASEAN Plus Trois (Japon-Chine-République de Corée), à une réunion du groupe géopolitique Asie-Pacifique et à un forum de femmes parlementaires.La délégation assistera aux sessions plénières de l'Assemblée de l'UIP, aux réunions du Conseil directeur et des Commissions permanentes de l'Assemblée, au Forum des jeunes parlementaires et à d'autres activités en marge de la conférence.S'adressant à l'Assemblée, le vice-Premier ministre de Bahreïn, le cheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa, a appelé les délégations parlementaires participantes à parvenir à un consensus sur les décisions visant à accroître la tolérance et la coexistence pacifique, ainsi qu'à approfondir les partenariats internationaux pour parvenir à la paix et à la sécurité.La 146ème Assemblée de l'UIP vise à mobiliser les efforts pour mettre fin aux guerres et aux crises, soutenir les objectifs de développement durable (ODD) par des solutions équitables, promouvoir la coopération économique et faciliter la coopération en matière de commerce et d'investissement dans les projets d'énergie renouvelable, a-t-il déclaré.Le cheikh Khalid bin Abdullah Al Khalifa a réaffirmé l'engagement de Bahreïn à faire avancer les efforts visant à améliorer la sécurité, la stabilité et la paix mondiales.