Le général Ngo Xuan Lich, ministre de la Défense. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Une délégation militaire de haut rang du Vietnam conduite par le général Ngo Xuan Lich, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, participe du 9 au 12 juillet à la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) à Bangkok, en Thaïlande, sur invitation du général Prawit Wongsunwan, vice-Premier ministre et ministre thaïlandais de la Défense.

La présence du Vietnam à cet événement montre sa participation active et responsable aux secteurs de coopération dans le cadre de l'ADMM; vise à mettre en oeuvre ses initiatives dans le cadre de la coopération de défense de l'ASEAN, à affirmer son rôle et sa position dans la région comme dans le monde à travers des activités au sein des forums multilatéraux, et à accélérer les efforts communs pour maintenir la paix, la stabilité et au développement de la région. -VNA