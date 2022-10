L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai -représentante en chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA

Genève (VNA) - Un débat de haut niveau placée sur le thème "Regarder vers l'avenir: remettre l'économie sur les rails et relever les défis les plus urgents" a eu lieu les 20 et 21 octobre à Genève dans le cadre de la 72e session du Conseil du commerce et du développement, Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

S'exprimant lors de la session, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, représentante en chef de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a partagé que le Vietnam soutenait fermement le rôle central des Nations unies, y compris la CNUCED, dans la gouvernance mondiale pour relever les défis mondiaux communs ; appréciait la mise en œuvre des visions et des feuilles de route mentionnées dans l'Accord de Bridgetown, adopté par les membres de la CNUCED lors de la CNUCED 17 tenu en octobre 2021, pour aider les pays à surmonter les inégalités et l’état vulnérable, vers une reprise inclusive et durable après la pandémie de COVID-19, et en même temps à transformer le modèle de développement national et de coopération internationale pour apporter la prospérité à tous.

L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a également souligné la nécessité de solutions et d'actions coordonnées aux niveaux international, régional et national pour relever les défis interconnectés et favoriser une croissance inclusive et durable. Selon la diplomate vietnamienne, le soutien des partenaires au développement est nécessaire pour trouver des solutions et des actions innovantes afin d'assurer des ressources et des financements pour renforcer le soutien aux pays à faible revenu, en particulier ceux à faible développement, à résoudre les problèmes mondiaux afin de promouvoir un commerce inclusif et un développement durable et inclusif.

A cette occasion, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai a également partagé le succès du Vietnam dans le contrôle de la pandémie de COVID-19 et la mise en œuvre du programme de développement et de relance socio-économiques.

En tant que l'un des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique, le Vietnam continue de participer aux initiatives et aux engagements d'adaptation au changement climatique et souhaite un soutien actif continu des institutions onusiennes et d'autres partenaires dans la promotion de la finance verte et la construction du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).-VNA