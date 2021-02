New York (VNA) - Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies Dang Dinh Quy a partagé l’expérience du pays en matière de développement par la promotion de la technologie numérique lors de la 59e session de la Commission du développement social des Nations unies.

Le chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies Dang Dinh Quy. Photo : VNA

La session du 8 au 17 février 2021 au siège des Nations unies à New York a pour thème «Transition socialement juste vers le développement durable : le rôle des technologies numériques sur le développement social et le bien-être de tous.Le représentant vietnamien a souligné que l’exploitation des acquis de la technologie numérique et l’atténuation de leurs impacts négatifs contribueraient à accélérer la mise en œuvre de l’Agenda de développement durable à l’horizon 2030.À cette fin, il a suggéré de prêter attention à l’éducation et à la formation scientifique et technologique, en investissant dans les infrastructures de technologie numérique et en fournissant des services à des prix abordables, en particulier dans les zones reculées et montagneuses.À son avis, les politiques de développement devraient tenir compte des objectifs à court et à long terme pour assurer un équilibre entre la reprise économique et le développement durable.Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération internationale et a appelé les pays développés à tenir leur engagement d’affecter 0,7% de leur produit intérieur brut à l’aide publique aux pays en développement.L’ambassadeur a souligné que le Vietnam considérait toujours l’homme comme le moteur du développement national et avait publié nombre de politiques globales et durables pour réduire la pauvreté et améliorer la vie des gens, ce qui a été plébiscité par la communauté internationale.Le gouvernement vietnamien s’est fixé le double objectif de lutter contre la pandémie de Covid-19 et d’assurer le développement socio-économique et le bien-être social via le lancement d’un programme d’assistance sociale d’une valeur de 2,6 milliards de dollars, a-t-il fait savoir.Le Vietnam a également appliqué les progrès technologiques au service du développement et de la mise en œuvre de politiques sociales, contribuant à l’effort commun de la communauté internationale pour développer une société globale, a-t-il indiqué.Lors de la session, le président du Conseil économique et social des Nations unies, Munir Akram, a déclaré que pour renforcer la technologie numérique et réduire le fossé numérique, 428 milliards de dollars sont nécessaires pour investir dans la large bande mondiale. L’heure est à l’innovation, à la créativité et à la solidarité, a-t-il déclaré.Les participants à l’événement ont également partagé leurs expériences et initiatives en matière de politiques sociales, créant ainsi les conditions pour que le public ait accès aux technologies numériques et les adopte dans la production et la distribution de biens et services. – VNA