Genève, 29 juin (VNA) - Le Vietnam a pris part à plusieurs activités tenues le 28 juin au siège des Nations Unies à Genève, en Suisse, pour partager ses efforts, ses réalisations et son engagement en faveur des droits de l'homme dans la réponse au changement climatique, la préservation de l'identité nationale et la garantie la liberté de religion et de conviction.

Photo : VNA

S'exprimant lors du débat du Conseil des droits de l'homme (CDH) des Nations Unies sur les impacts du changement climatique sur les groupes vulnérables, l'assistant du ministre des Affaires étrangères Do Hung Viet, chef de la délégation vietnamienne à la 50e session ordinaire du CDH, a déclaré que le changement climatique pose des défis aux communautés, pays et toutes les personnes, en particulier les groupes vulnérables.La communauté internationale devrait intensifier ses engagements en matière de réponse au changement climatique, renforcer les efforts d'adaptation et d'atténuation et accroître le soutien aux pays en développement en termes de financement, de technologie et de renforcement des capacités, a-t-il déclaré.Le Vietnam s'engage à déployer des efforts considérables pour atteindre zéro émission nette d'ici 2050, a affirmé le responsable, soulignant la nécessité de garantir que le processus de transition se déroule de manière égale et inclusive avec la voix des gens entendue et leurs intérêts garantis, en particulier parmi les groupes vulnérables.En marge de la session, Do Hung Viet et l'Ambassadeur Le Thi Tuyet Mai, Représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève, ont présidé la cérémonie d'ouverture d'une exposition de photos sur les communautés ethniques et religieuses au Vietnam.Dans son allocution d'ouverture, Do Hung Viet a déclaré que l'exposition vise à présenter le Vietnam comme une "grande famille" de près de 100 millions d’habitants qui vivent harmonieusement dans la diversité, ce qui se reflète dans la vie matérielle et spirituelle des 54 groupes ethniques et la garantie de liberté et de croyance de religion. L'harmonie dans la diversité se retrouve également dans les relations des communautés vietnamiennes avec la nature.Il a également souligné le souhait du pays d'apporter des contributions plus actives et responsables aux objectifs de l'ONU.L'exposition est ouverte aux corps diplomatiques et aux organisations internationales à Genève pendant la 50e session du CDH jusqu'au 8 juillet.- VNA