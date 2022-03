La centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans la ville d'Enerhodar, en Ukraine, a pris feu le 4 mars 2022. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) – Le Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a tenu les 2 et 3 mars une réunion d'urgence à la demande du Canada et de la Pologne pour discuter de l'impact de la situation en Ukraine sur la sûreté et la sécurité nucléaires ainsi que sur le contrôle nucléaire de l'AIEA.

La réunion a vu la présence des représentants de 173 pays membres de l'AIEA. L'ambassadeur Nguyen Trung Kien, représentant permanent du Vietnam auprès de l'AIEA, a participé à la réunion en tant que membre du Conseil des gouverneurs pour le mandat 2021-2023.



S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur a déclaré que le Vietnam était profondément préoccupé et partageait les préoccupations des autres pays concernant la sûreté et la sécurité nucléaires en Ukraine. Il a souligné que l'AIEA avait pour fonction d’établir un cadre et d'aider les pays à assurer la sûreté et la sécurité dans le processus de développement de la technologie nucléaire à des fins pacifiques. L'AIEA est également chargée de mettre en place un mécanisme d'inspection pour s'assurer que les programmes nucléaires des pays ne sont pas à des fins militaires.



Sur cette base, le Vietnam propose que les parties concernées respectent leurs obligations en vertu du droit international et respectent strictement les normes et directives de l'AIEA sur la sûreté et la sécurité nucléaires, et le contrôle nucléaire, afin d'éviter des incidents malheureux. D'autre part, le Vietnam affirme que l'AIEA est une organisation internationale indépendante dans le domaine de développement et d'application de la technologie nucléaire, de sorte que toutes les activités et décisions de l'AIEA devraient être examinées et approuvées, sur la base du respect des fonctions et missions de cette organisation.

Lors de la réunion, les membres du Conseil des gouverneurs et les États membres de l'AIEA ont fait part de leurs préoccupations concernant les évolutions récentes en Ukraine, y compris ses installations nucléaires. Le Canada et la Pologne recommandent que le Conseil des gouverneurs adopte une résolution exigeant la cessation des actions susceptibles de provoquer des incidents nucléaires et d'affecter le processus de contrôle de l'AIEA.

Le Conseil des gouverneurs a adopté la résolution proposée par le Canada et la Pologne. -VNA