Le Premier ministre japonais, Fumio Kishida. Photo: Kyodo/VNA



Tokyo (VNA) - Le Vietnam maintient un partenariat stratégique élargi et partage des intérêts stratégiques avec le Japon.



C’est ce qu’a indiqué un officiel du gouvernement japonais avant la visite officielle au Vietnam du Premier ministre japonais, Fumio Kishida.



Lors d’une conférence de presse donnée le 28 avril à Tokyo, cet officiel a affirmé que le chef du gouvernement japonais effectuerait une visite officielle au Vietnam du 30 avril au 1er mai. Durant son séjour, il devra s’entretenir avec le Premier ministre Pham Minh Chinh le 1er mai et rencontrer le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, le président vietnamien, Nguyen Xuan Phuc, et le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue.



Le Premier ministre japonais se rendra également en Indonésie (du 29 au 30 avril) et en Thaïlande (du 1er au 2e mai). Puis, il effectuera des visites en Italie et au Royaume-Uni avant de retourner au Japon le 6 mai. Ce sera son premier long voyage à l'étranger depuis qu'il est devenu Premier ministre en octobre dernier.



Les visites dans ces trois pays d’Asie du Sud-Est du Premier ministre japonais visent à renforcer la coopération avec ces pays pour réaliser une région Indo-Pacifique libre et ouverte, renforcer davantage la coordination sur la vision de l'ASEAN pour l'Indo-Pacifique (AOIP- ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). Par ailleurs, en tant que seul pays asiatique membre du G7, le Japon souhaite également échanger avec les pays de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) sur la situation en Ukraine, selon l’officiel du gouvernement japonais. -VNA