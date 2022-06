Café aux œufs. Photo: Ngọc Châm/Vietnam+



Hanoï (VNA) - Le magazine canadien The Travel a classé le Vietnam parmi les 10 pays ayant une culture du café unique, avec le café glacé au lait condensé et le café aux œufs comme des spécialités à ne pas manquer.



The Travel dit : « Au Vietnam, le café n'est pas seulement une boisson pour commencer du bon pied la journée ; c'est quelque chose que les gens apprécient à toutes les heures de la journée, même le soir."



Il conseille aux voyageurs d'essayer le « ca phe sua da », un café moulu vietnamien torréfié servi avec de la glace et lait condensé que l'on trouve à tous les coins de rue.



Le café vietnamien est également populaire parmi les médias étrangers. CNN a récemment classé le café vietnamien parmi les 10 meilleurs au monde. Le journal britannique Telegraph a écrit que le café aux œufs est une boisson unique, impressionnante et incontournable pour quiconque visite le Vietnam.-VNA