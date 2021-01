Hanoï est embellie pour accueillir le 13e Congrès national du Parti. Photo : VNA



Singapour, 19 janvier (VNA) - The Sunday Times vient de publier un article estimant que le Vietnam se prépare à son événement politique important, le 13e Congrès national du Parti, dans les conditions favorables que pas beaucoup de pays dans le monde obtiennent.

L'article a mentionné les conditions favorables telles que la pandémie de COVID-19 bien contrôlée, le taux de croissance économique progressant plus vite que les autres pays dans la région. Le Vietnam est encore plus attractif pour les investisseurs étrangers, en particulier lorsque Hanoï a signé un accord de libre-échange avec l'Union européenne.

The Sunday Times a déclaré que si les compagnies aériennes régionales tombaient dans la situation difficile, la cinquième compagnie aérienne du Vietnam a effectué son vol inaugural en décembre 2020. En outre, des efforts de lutte contre la corruption ont également contribué à rehausser la réputation du Parti communiste du Vietnam chez la population.

L’article a aussi cité la parole du docteur Le Thai Ha de Fulbright School of Public Policy and Management qui estimait stable la position du Vietnam. Le gouvernement a réduit la dette publique, augmenté la réserve de devises étrangères et créé un environnement plus favorable aux start-ups.

The Sunday Times, le 13e Congrès national du Parti, prévu du 25 au 2 février, définira la direction du développement socio-économique et élira une nouvelle direction.

L’article a aussi cité l’estimation du docteur Le Thu Huong, analyste de haut rang à l'Institut australien de politique stratégique, disant que la nouvelle direction dirigerait le pays dans un environnement difficile post-COVID-19, tout en contrôlant les conséquences potentielles de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine et répondant aux effets du changement climatique dans le delta du Mékong.

Le Vietnam doit également profiter de sa reprise rapide de l'épidémie de COVID-19 et restructurer son économie pour tirer le meilleur parti de ses accords commerciaux avec l'UE et 14 autres pays dans le cadre de l'accord de Partenariat régional économique global (RCEP). - VNA