La délégation de l'’Ambassade du Vietnam à Cuba accueillie par des élèves et enseignants de l'école Vo Thi Thang. Photo: VNA

La Havane (VNA) – L’Ambassade du Vietnam à Cuba, en collaboration avec l'Institut cubain d'amitié avec les peuples (ICAP), a remis des dizaines ordinateurs et téléphones portables à deux écoles primaires portant les noms d'héros vietnamiens "Bac Ho" (Oncle Ho) et "Vo Thi Thang", dans la capitale La Havane, à l’occasion de la rentrée scolaire à Cuba.

Ces cadeaux ont été engagés par le ministère vietnamien du Plan et de l’Investissement à l’occasion de la visite officielle du président du Vietnam Nguyen Xuan Phuc à Cuba en septembre dernier.

L’Ambassade du Vietnam à Cuba a également remis de matériels médicaux et cadeaux au ministère cubain du Commerce extérieur et des Investissements étrangers et au collège Nguyen Van Troi à La Havane.

Les directeurs Mirta Friol Barrios de l'école "Vo Thi Thang" et Milagros Negret Calderín de l'école "Bac Ho" ont souligné leur fierté de porter les noms d'héros vietnamiens et de jouer le rôle de passerelle entre les deux peuples. Ils ont également remercié la partie vietnamienne pour ses cadeaux significatifs. -VNA