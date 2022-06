Pboto : VNA

Tokyo (VNA) - Le Vietnam a été le premier destinataire de visas japonais l'année dernière, avec un total de 15.434 personnes ayant obtenu la marque officielle sur leur passeport.Selon les statistiques du ministère japonais des Affaires étrangères, le Vietnam, la Chine et les États-Unis représentaient environ 40 % du nombre total de visas délivrés par le pays en 2021.En conséquence, les ressortissants vietnamiens ont obtenu 17 % du total des visas délivrés, suivis des Chinois avec 14 % et des Américains avec 10 %.Toutes les ambassades, consulats et bureaux consulaires du Japon ont délivré 90.306 visas l'année dernière, soit une diminution d'environ 92 % par rapport à l'année précédente. Cette réduction est attribuable au renforcement des mesures de contrôle aux frontières contre la propagation de la pandémie de COVID-19.Parmi les établissements diplomatiques à l'étranger, les ambassades du Japon au Vietnam , aux Philippines et en République de Corée ont délivré le plus grand nombre de visas.- VNA