Hanoï (VNA) – La 8e réunion du Groupe de pilotage du Programme régional pour l'Asie du Sud-Est (SEARP) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a eu lieu le 9 décembre par visioconférence.



Lors de la réunion, le Vietnam et l'Australie ont été officiellement nommés pour occuper les postes de coprésident du SEARP (Southeast Asia Regional Programme) pour la période 2022-2025, remplaçant la Thaïlande et la République de Corée.



Nguyen Minh Hang, assistante du ministre vietnamien des Affaires étrangères, cheffe du Département de l’économie du ministère des Affaires étrangères, a remercié l’OCDE et le SEARP pour leur reconnaissance à l’égard des contributions actives et responsables du Vietnam. Elle a déclaré que le Vietnam travaillerait en étroite collaboration avec l'Australie pour développer les résultats obtenus à ce jour et proposer des domaines prioritaires.

De son côté, Anthony Stannard, représentant australien, a affirmé que son pays est prêt à coopérer étroitement avec le Vietnam et les partenaires régionaux dans les trois prochaines années en tant que coprésident du SEARP.



Le Vietnam sera le troisième pays d'Asie du Sud-Est à occuper le poste de coprésident du SEARP, après l'Indonésie et la Thaïlande.



Ce rôle aidera le Vietnam à démontrer ses responsabilités internationales, tout en profitant des conseils et du soutien de l'OCDE pour les objectifs de développement. L'invitation de l'OCDE au Vietnam à prendre cette position affirme sa reconnaissance du rôle et de la position du Vietnam dans la région, ainsi que ses contributions au SEARP au cours de ces derniers temps. Elle exprime également sa confiance dans le fait que le Vietnam peut effectivement lier l'OCDE à la région dans les domaines d'intérêt commun.-VNA