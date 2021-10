Londres (VNA) - A l'invitation du Premier ministre britannique, Boris Johnson, le Premier ministre Pham Minh Chinh, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, participera à la 26e session de la Conférence des Parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26), qui aura lieu en novembre 2021 à Glasgow, au Royaume-Uni, et effectuera également une visite de travail au Royaume-Uni du 31 octobre au 3 novembre.

Ce voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh a de nombreux objectifs et significations, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoang Long.

Durant sa mission de trois jours à Glasgow, le Premier ministre Pham Minh Chinh participera à la COP26, mènera des rencontres bilatérales avec les dirigeants des pays et d’autres activités importantes, dont un petit-déjeuner avec les dirigeants de certains pays, à l’invitation de son homologue britannique Boris Johnson, des rencontres avec la communauté vietnamienne du Royaume-Uni et d'Irlande du Nord, le directeur général de la société AstraZeneca, Pascal Soriot, et la cérémonie d’inauguration de vols directs Vietnam – Royaume-Uni de Bamboo Airways.

La présence du Premier ministre Pham Minh Chinh à la COP26 montre la détermination et les efforts du gouvernement vietnamien dans la promotion et la mise en œuvre des engagements internationaux, en particulier sur les questions mondiales, auxquelles la communauté internationale s’intéresse, montrant que le Vietnam est un membre actif, et un partenaire fiable et responsable, a affirmé l’ambassadeur Nguyên Hoang Long.

Ce sera aussi l'occasion pour le Vietnam de promouvoir la coopération avec les partenaires bilatéraux, multilatéraux, les organisations internationales, de rechercher des opportunités de recevoir un soutien financier et technologique, de renforcer la capacité du secteur public de répondre au changement climatique, a-t-il indiqué.

Selon l’ambassadeur Nguyên Hoang Long, le Vietnam est l'un des pays les plus durement touchés par le changement climatique, en particulier dans le delta du Mékong. D'où sa détermination et son engagement fort de répondre au changement climatique.



L’ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Nguyên Hoang Long. Photo: forbes.vn

Malgré de nombreuses difficultés économiques, le Vietnam s’est bien acquitté de ses obligations internationales dans ce domaine afin de contribuer aux efforts conjoints du monde entier pour répondre au changement climatique en cours dans le pays.

En 2010, le Vietnam et le Royaume-Uni ont signé un accord de partenariat stratégique, portant les relations des deux pays à une nouvelle hauteur. Dans cet accord, le développement durable, dont la lutte contre le changement climatique, est un domaine clé de coopération.

Dans les temps à venir, les deux parties s’engagent à continuer de renforcer la coopération et le dialogue sur la réponse et l'atténuation des impacts du changement climatique au niveau technique, et de favoriser la coopération dans la consommation durable, en instaurant une économie circulaire.

Le Vietnam espère que le gouvernement britannique continuera à soutenir le Vietnam en termes de financement, de technologies et d'expériences dans la transition vers une économie à faible émission de carbone et l'amélioration de sa capacité d'adaptation au changement climatique, en particulier dans les régions de plus en plus touchées par le changement climatique et l'élévation du niveau de la mer.

Le voyage du Premier ministre Pham Minh Chinh est important pour transmettre un message aux citoyens et aux entreprises britanniques sur les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements de lutte contre le changement climatique, ainsi que sur les politiques vietnamiennes d'attraction des investissements en vue de la construction d'une économie verte, a conclu le diplomate vietnamien. -VNA