Singapour (VNA) - Le quotidien singapourien Business Times a déclaré le 2 novembre que les efforts de transformation numérique du Vietnam avaient produit la plus grande amélioration parmi les économies régionales.

La transformation numérique a été considérée comme une solution cruciale pour aider le pays à se développer plus rapidement et plus durablement. Photo: Internet

Selon une étude sectorielle de 11 marchés d’Asie-Pacifique réalisée par la GSMA Intelligence, le Vietnam a enregistré la plus forte augmentation des scores entre 2016 et 2019.Sa dernière note s’élevait à 49 points en 2019, en hausse de 12 points par rapport à trois ans auparavant, ce que GSMA Intelligence attribuait aux améliorations notables de la composante de connectivité de l’indice, suite au lancement et à l’expansion rapide des réseaux 4G.Elle a également été tirée par les améliorations apportées aux composantes d’identité numérique, de citoyenneté numérique et de style de vie numérique, a ajouté le rapport.GSMA Intelligence a noté que le Vietnam poursuit une stratégie nationale d’industrie 4.0 qui inclut l’infrastructure et les ressources humaines, ainsi que l’e-gouvernement et l’innovation.Cependant, il reste des défis à relever pour progresser, en particulier dans le volet commerce numérique et en ce qui concerne les politiques de soutien aux start-up innovantes, a ajouté le rapport.La technologie mobile 5G devrait représenter 5% des connexions sans fil au Vietnam d’ici 2025, bien en dessous de la moyenne de l’Asie-Pacifique de 23%.En effet, le Vietnam ne se classait que huitième, parmi les 11 marchés étudiés. Le classement était dominé par quatre économies «avancées», la République de Corée caracole en tête avec 78 points, devant Singapour, l’Australie et le Japon.Le rapport classe le Vietnam, l’Inde, l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie comme pays «en transition», tandis que le Pakistan et le Bangladesh sont «émergents».Il a déclaré que l’écart restait important. Cela souligne la nécessité pour les pays de la catégorie émergente de faire davantage pour accélérer les progrès.L’étude était basée sur les contributions d’organisations gouvernementales et industrielles sur les marchés de l’Australie, du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Japon, de la Malaisie, du Pakistan, de Singapour, de la République de Corée, de la Thaïlande et du Vietnam. – VNA