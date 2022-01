Hanoi (VNA) – Le Vietnam, le Cambodge et le Laos ont affirmé mercredi 5 janvier leur engagement à renforcer leur coopération contre la criminalité, lors de la 3e conférence ministérielle Vietnam-Laos-Cambodge sur la coopération dans la prévention et la lutte contre la criminalité transnationale.

Le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm lors de la conférence, le 5 janvier. Photo: VNA

La conférence virtuelle a réuni le ministre vietnamien de la Sécurité publique Tô Lâm, le vice-Premier ministre et ministre cambodgien de l’Intérieur Samdech Krolahom Sar Kheng et le ministre lao de la Sécurité publique Vilay Lakhamhong.Dans une déclaration publiée à l’issue de la conférence, les ministres se sont engagés à promouvoir davantage la coopération dans la prévention, la lutte et la répression de la criminalité transnationale sous toutes les formes, en particulier la criminalité liée à la drogue, la traite des êtres humains, la contrebande, le terrorisme et la criminalité de haute technologie, dans l’intérêt de la sécurité, de la sûreté et de l’ordre sociaux, de la sûreté des projets d’investissement dans le Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam pour le développement et la prospérité communs des trois pays.Les ministres se sont accordés sur le point de vue de faire de la coopération en matière de défense et de sécurité un pilier des relations entre les trois pays, et ont affirmé le respect du principe qu’ils ne permettent pas que leur territoire soit utilisé pour mener des actions subversives ou s’ingérer dans les affaires internes d’un autre pays.Les ministres ont convenu d’intensifier l’échange d’informations et la coordination dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 et d’autres maladies infectieuses et catastrophes naturelles dans les provinces frontalières.Les trois pays renforceront également la coopération dans les forums régionaux et internationaux et leur collaboration pour assurer la sécurité au service des grands événements nationaux et internationaux qui seront organisés dans chaque pays. – VNA