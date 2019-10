Hanoi (VNA) – Le Vietnam a mis en service à titre expérimental la plate-forme de cartes numériques du Vietnam (Vmap) et le système d’information humanitaire (iNhandao) lors d’une cérémonie tenue mardi 1er octobre à Hanoi.

Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam (centre, premier rang) presse le bouton pour lancer la Vmap et l’ iNhandao. Photo : VNA

La Vmap s’incrit dans le cadre du projet «Développer le système de connaissances vietnamiennes numérisées» approuvé par la décision No.677/QĐ-TTg en date du 18 mai 2017 du Premier ministre.Elle fournit aux utilisateurs des informations cartographiques, des coordonnées de routes et adresses d’établissements et d’habitations et permet de créer des applications supplémentaires dans divers domaines tels que l’éducation, le tourisme et la culture.Ce projet est développé par la Compagnie générale de la poste du Vietnam (Vietnam Post), le comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et l’Université nationale de Hanoi. – VNA