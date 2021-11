Hanoi (VNA) – Le ministère de la Défense a organisé une cérémonie de présentation de l’équipe du génie n°1 et de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4 devant participer aux opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên pose avec le personnel de l’équipe du génie n°1 et de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4. Photo : VNA

L’équipe du génie a été créée en 2014 dans le cadre de la mise en œuvre du projet global de participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU pour la période 2014-2020 et les années suivantes.

Son effectif a été ajusté en fonction des exigences de la mission, de 268 personnes dès le début à 319 personnes par la suite et à 203 personnes à présent, dont 21 femmes, a fait savoir le général de brigade Hoàng Kim Phung, chef du Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam.

L’équipe du génie n°1 comprend 184 membres officiels et 19 membres suppléants, ainsi que les équipements pertinents et pourrait être déployée dans la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA).

Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên remet l’Ordre pour la défense de la Patrie de troisième classe à l’Université médicale militaire du Vietnam. Photo : VNA

De concert avec l’hôpital de campagne de niveau 2, elle contribuera à fournir des activités d’aide humanitaire, à soutenir d’autres missions onusiennes, à contribuer au maintien de la paix, à la reconstruction nationale, à apporter une vie pacifique et stable aux pays autochtones, et à contribuer à la défense précoce et de loin de la Patrie vietnamienne.

L’hôpital de campagne de niveau 2 n°4 a un effectif de 71 personnes, sélectionnées parmi les unités de l’ensemble de l’Armée populaire du Vietnam. Dans les temps à venir, il continuera de participer à des formations organisées par le Département des opérations de maintien de la paix du Vietnam. – VNA