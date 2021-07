Vaccination contre le coronavirus à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam étend la couverture des vaccins contre le COVID-19 dans le cadre de la plus grande campagne de vaccination à l'échelle nationale.

Le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long vient de signer une décision sur la publication du Plan de mise en œuvre de cette campagne de vaccination d'ici avril 2022, la plus grande à jamais vu au Vietnam.

Ce plan entrera en viguer à partir du 8 juillet et sera actualisé en fonction de la situation épidémique et des capacités d'approvisionnement en vaccins. C'est la base pour les unités et les localités d'élaborer des plans et de mettre en œuvre la vaccination contre le COVID-19.

Le ministère de la Santé a déployé des efforts pour accéder aux distributeurs de vaccins, environ 105 millions de doses ayant été engagées. Le Vietnam a fixé l’objectif de atteindre l'immunité collective d'ici la fin de 2021 ou au début de 2022, avec au moins 50 % des personnes âgées de 18 ans et environ 70% de la population vaccinée jusqu’à la fin du premier trimestre 2022.

Les villes et provinces prioritaires dans le cadre de cette campagne de vaccination sont celles touchés par l’épidémie, se trouvant dans les zones économiques clés ou mettant en œuvre à titre expérimental des projets de développement économique du gouvernement.

Les provinces et les villes arbitrant de nombreux parcs industriels, portes frontalières ou surpeuplées sont également prioritaires pour la vaccination. -VNA