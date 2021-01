Hanoi (VNA) – Le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) en cours à Hanoi attire l’attention des amis internationaux. Les représentants des pays, des organisations internationales croient en le succès de cet événement politique important du pays, contribuant au développement, au progrès et à la prospérité du Vietnam dans l’avenir.

Le Vietnam est devenu le joyau de l'Asie. Photo: VNA

L’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi, a hautement apprécié l’organisation du 13e Congrès national du PCV.

Les préparatifs pour le 13e Congrès national du PCV sont soigneusement conduits. Le lancement du site web officiel du 13e Congrès national du PCV, près de 5 mois avant sa tenue, illustre l’approche participative adoptée par le Parti, et l’importance accordée à l’avis de la population qui dispose de suffisamment de temps pour discuter et contribuer aux projets de documents devant être soumis à ce 13e Congrès, a-t-il déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

A propos de la mise en œuvre des objectifs définis lors du 12e Congrès national du Parti, le diplomate marocain a estimé que 2020 était une année difficile, mais aussi une année réussie du Vietnam, car le pays a franchi toutes les difficultés et les épreuves, et a enregistré des réalisations importantes reconnues par les amis internationaux.

Il a mis l’accent sur l’importance et l’influence qu’auront les résultats de ce 13ème Congrès sur la vie socio-économique du Vietnam à long-terme.

Selon le diplomate marocain, l’intérêt manifeste porté par les Vietnamiens à ce 13e Congrès national du PCV reflète l’influence de ses résultats sur leur vie quotidienne. De même, l’intégration croissante et le rayonnement du Vietnam sur la scène internationale expliquent l’intérêt porté par la communauté internationale au 13e Congrès du Parti.

L’ambassadeur du Maroc au Vietnam, Jamale Chouaibi. Photo: Ambassade du Maroc au Vietnam

Le rôle de leadership assumé par le PCV dans la lutte contre le Covid-19 tout en maintenant la bonne marche de l’économie du pays a été unanimement reconnu. L’appel lancé très tôt par le PCV pour une mobilisation de toute la population face à la pandémie, et l’adhésion populaire aux mesures préconisées ont placé le Vietnam en tant que modèle dans la lutte contre le Covid-19, a-t-il souligné.

La décision prise par le PCV d’adopter la politique du Doi Moi (Renouveau) en 1986 et la poursuite de sa mise en œuvre ont permis au Vietnam, selon plusieurs experts, de se distinguer en tant qu’exemple de réussite en matière de développement socio-économique rapide. En effet, le Vietnam a acquis depuis le statut d’un pays émergeant ayant forgé des partenariats stratégiques avec plusieurs puissances en Asie-Pacifique et au-delà, a-t-il précisé.

Il s’est déclaré convainçu que le 13e Congrès national du PCV serait couronné de succès.

De son côté, le président de la Fédération africaine de Vovinam, Mohamed Djouadj, également président de la Fédération algérienne de Vovinam Vietvodao a affirmé à la VNA que le 13e Congrès du PCV aboutir à des résultats plus positifs, afin de servir le peuple vietnamien, contribuant au développement, au progrès et à la prospérité du Vietnam.

Le président de la Fédération africaine de Vovinam, Mohamed Djouadj, également président de la Fédération algérienne de Vovinam Vietvodao. Photo: VNA

Il a souligné l'importance du 13e Congrès national du PCV pour le peuple vietnamien et au niveau international, notamment pour définir la politique que le Vietnam suivra à l'avenir au niveau national et mondial à la lumière des changements globaux et de la crise de Covid-19 qui a directement et grandement affecté différents peuples.

Selon lui, le PCV est l'organe vibrant de l'unité du peuple vietnamien les résultats de cet événement politique important affecteront directement le peuple vietnamien et le ramèneront avec bien.

Le gouvernement vietnamien poursuit un plan régulier et réussi visant à développer les capacités financières de l'individu vietnamien qui connaîtra une reprise de ses revenus, ce qui le conduira à la prospérité à l'avenir, a-t-il dit.

Le Vietnam s'ouvrira davantage dans sa politique économique et recherchera de nouveaux marchés mondiaux pour augmenter les recettes en devises et développer les investissements en dehors du Vietnam, ainsi que pour offrir plus de facilités aux investisseurs étrangers, a-t-il précisé.

Il a également salué les politiques rationnelles prises par le gouvernement vietnamien dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, tout en disant que le Vietnam est considéré comme l'un des pays qui ont vaincu le coronavirus.

Il espère que le côté sportif sera pris avec plus d'attention, en particulier le Vovinam Vietvodao, qui s'est répandu dans plus de 90 pays dans le monde. Le Vovinam Vietvodao représente la culture vietnamienne dans differnets pays. Il joue un grand rôle en attirant les touristes au Vietnam et en créant des liens d'amour et de fraternité entre le peuple vietnamien et les autres peuples.

« J'ai visité le Vietnam pour la première fois en août 2005, et ma dernière visite a eu lieu en février 2020, et j'ai été témoin par moi-même du développement du Vietnam. Le gouvernement vietnamien a fait de grands progrès dans la réalisation du bien-être du peuple vietnamien et un grand développement dans le tourisme, l'économie et les investissements internationaux », a-t-il dit.

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Vietnam, le Vietnam est devenu le joyau de l'Asie et une destination pour un grand nombre d'investisseurs et de touristes étrangers, a-t-il insisté.

Au nom de la FAV et de la FAVV, il a souhaité voir ce 13e Congrès national du PCV être couronné de succès.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Israel au Vietnam, Nadav Eshcar, a loué les réalisations de développement socio-économique obtenues par le Vietnam ces cinq dernières années, contribuant à affirmer son prestige et sa position sur la scène internationale.

L’ambassadeur d’Israel au Vietnam, Nadav Eshcar

La ligne de direction du PCV et de l’Etat du Vietnam est soutenue par ses habitants et la communauté internationale, a déclaré le diplomate israélien.

Il s’est déclaré convainçu que le Vietnam devrait coonaître des changements plus rapides à l’avenir, pour renforcer sa position sur la scène internationale. -VNA