Séoul, 26 août (VNA) - Le Vietnam joue un rôle crucial dans la connexion entre la République de Corée et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a affirmé le 26 août le ministre des Affaires étrangères de la République de Corée, Park Jin.

Le ministre était parmi les invités sud-coréens lors d'une cérémonie marquant la 77e Fête nationale du Vietnam (2 septembre) et le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée organisée par l'ambassade du Vietnam en République de Corée.Il s’est réjoui du développement des relations bilatérales au cours des trois dernières décennies, s'engageant à faire plus d'efforts pour approfondir la coopération.

Photo : VNA

Dans son allocution, l'ambassadeur du Vietnam Nguyên Vu Tung a souligné l'importance de la Révolution d'Août du Vietnam (19 août) et de la naissance de la République démocratique du Vietnam (aujourd'hui la République socialiste du Vietnam) le 2 septembre 1945.Le Vietnam travaille à devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu moyen élevé d'ici 2030, et une nation développée à revenu élevé d'ici 2045, a poursuivi l'ambassadeur.Nguyên Vu Tung a également affirmé la politique extérieure de paix constante du Parti et de l'État du Vietnam et est un ami fiable de tous les pays du monde pour construire un environnement de paix, de stabilité et de coopération.Le Vietnam et la République de Corée visent à élever leur relation à un partenariat stratégique intégral cette année, a-t-il déclaré, notant que le Vietnam attache toujours de l'importance au développement de leur coopération à multiples facettes.L'ambassadeur a également exprimé son espoir qu'en dehors des domaines traditionnels, les deux pays élargiront leur coopération à de nouveaux domaines.À cette occasion, l'ambassade a organisé une exposition présentant les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique et de relations extérieures, son histoire, sa culture et son peuple, ainsi que les relations Vietnam-République de Corée. - VNA