Hanoï (VNA) - Le programme "Recherche sur l'application et le développement des technologies énergétiques" est l'un des sept principaux programmes scientifiques et technologiques au niveau de l'État présidés et gérés par le ministère des Sciences et des Technologies.

Pour la période 2021-2030, ce ministère prévoit d'investir dans 10 technologies énergétiques, qui sont la technologie avancée dans l'exploration et la récupération du pétrole et du gae, la technologie solaire photovoltaïque, la technologie avancée des éoliennes, la technologie de l'énergie géothermique, la technologie de l'énergie océanique et énergie des vagues, la technologie de l'énergie hydrogène, la technologie avancée de stockage d'énergie, la technologie de pompage-turbinage, la technologie de réseau intelligent et la techniques avancées en rayonnement et radio-isotopes dans l'industrie, l'agriculture, les ressources naturelles et l'environnement.

Ces technologies sont sélectionnées sur la base de la stratégie nationale de développement énergétique, afin d'assurer la sécurité énergétique pour le développement socio-économique et vers l'engagement à zéro émission nette (Net Zero). -VNA