Hanoi, 25 avril (VNA) - Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a rencontré Nathaniel F. McGill, chef du cabinet du président libérien, à l'occasion du deuxième Forum «la Ceinture et la Route» pour la coopération internationale à Pékin du 25 au 27 avril.Lors de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant la croissance rapide de la coopération entre les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en juin 2016. Le commerce bilatéral a doublé un an après l’établissement des liens bilatéraux et a dépassé 70 millions d’USD en 2018.Faisant l'éloge de la croissance impressionnante du Vietnam, McGill a déclaré qu'il espérait que les entreprises vietnamiennes approfondiraient leur étude des opportunités d'investissement au Libéria, le pays devenant de plus en plus un pôle de développement dynamique doté d'incitations fiscales en Afrique.Il a suggéré que le gouvernement vietnamien et les entreprises aident et partagent leur expérience avec le Libéria en matière de culture et de production de riz.Pour sa part, M. Minh a demandé au Libéria d’appuyer la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies au cours de la période 2020-2021.Il a déclaré que le Vietnam était disposé à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur en matière d'efficacité et de résultats concrets, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement.Partageant l'expérience agricole réussie du Vietnam, il a suggéré aux deux parties d'étudier différentes mesures de coopération dans les domaines de l'agriculture et de la production de riz, en particulier les modèles de collaboration multilatérale mis en œuvre avec succès par le Vietnam avec un pays africain.Les parties ont convenu d'intensifier l'échange de délégations, en particulier de haut niveau, et ont exprimé l'espoir que le président libérien se rendrait prochainement au Vietnam.

Le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh (droite) et Mahmoud Ali Youssouf, ministre des AE et de la Coopération internationale de Djibouti.



Lors de son séjour à Pékin, le vice-Premier ministre et ministre des AE Pham Binh Minh a également rencontré Mahmoud Ali Youssouf, ministre des AE et de la Coopération internationale de Djibouti.Félicitant Djibouti pour la normalisation de ses relations avec l'Erythrée pour la paix et le développement national, M. Minh a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer sa coopération avec le pays.Djibouti sera un pont pour que le Vietnam intensifie ses échanges commerciaux et ses investissements avec les pays africains, a-t-il déclaré.Pour sa part, Youssouf a déclaré soutenir la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2020-2021.Le responsable espère que le Vietnam et Djibouti se coordonneront toujours de manière efficace dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, notamment les Nations Unies et l'Organisation internationale de la Francophonie.Les deux parties sont convenues de renforcer la coopération multiforme des deux pays, en particulier dans le domaine économique, et d’encourager leurs entreprises à étudier les opportunités de marché et d’investissement de l’autre.Ils ont déclaré promouvoir rapidement la signature par les pays d'un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service, organiser des consultations politiques Vietnam-Djibouti et dynamiser les visites entre responsables vietnamiens et djiboutiens. -VNA