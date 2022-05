Buenos Aires, 3 mai (VNA) - L'ambassadeur du Vietnam au Chili, Pham Truong Giang, a rendu le 2 mai une visite de courtoisie à la nouvelle ministre chilienne des Affaires étrangères, Antonia Urrejola Noguera, qui a affirmé que le Vietnam était un partenaire important du Chili en Asie du Sud-Est.

La ministre chilienne des Affaires étrangères, Antonia Urrejola Noguera (gauche) et l'ambassadeur du Vietnam au Chili, Pham Truong Giang. Photo : VNA

Les deux parties se sont réjouies des progrès dans les relations entre les deux pays au fil des ans.

Malgré les impacts du COVID-19, le commerce bilatéral a atteint 1,59 milliard de dollars en 2021, maintenant la position du Vietnam en tant que premier partenaire du Chili au sein de l'ASEAN, ont-ils noté.

La ministre Antonia Urrejola Noguera a espéré que l'ambassadeur Pham Truong Giang continuerait à contribuer à la promotion de l'amitié et de la coopération entre les deux pays.

Elle a suggéré que l'ambassadeur se coordonne étroitement avec les agences compétentes pour accélérer la signature et la mise en œuvre des protocoles d'accord entre le Vietnam et le Chili, en particulier dans le domaine agricole.

Elle a demandé le soutien du Vietnam au Chili pour qu'il rejoigne l'accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande (AANZFTA) et devienne membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies pour le mandat 2023-2025.

Pour sa part, l'ambassadeur Pham Truong Giang s'est engagé à continuer à oeuvrer activement à la connexion entre ministères, secteurs, localités et communautés d'affaires du Vietnam et du Chili, optimisant ainsi le potentiel de coopération entre les deux parties. Il a proposé que le Chili partage ses expériences avec le Vietnam en matière de réponse au COVID-19, de changement climatique et de transition énergétique verte.

Le diplomate a déclaré espéré que les deux pays augmenteraient l'échange de délégations à tous les niveaux, tout en renforçant les mécanismes de dialogue et de coopération annuels existants, notamment les consultations politiques entre leurs ministères des Affaires étrangères et du Commerce, et le Conseil du commerce Vietnam-Chili. - VNA