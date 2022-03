Vientiane, 22 mars (VNA) - Les Comités de coopération Vietnam-Laos et Laos-Vietnam ont mis en chantier le 22 mars un centre de techniques et de services agricoles dans la province lao de Xaysomboun, financé par une aide non remboursable vietnamienne.

Avec un investissement total de 64 milliards de kips (5,54 millions de dollars), le centre devrait être achevé après deux ans.

Les chefs des deux Comités, le ministre vietnamien du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung et le ministre lao du Plan et de l'Investissement Khamjane Vongphosy ont déclaré à l'occasion que le projet est un cadeau significatif du gouvernement vietnamien à Xaysomboun, qui a été créé il y a seulement huit ans et fait face à de nombreuses difficultés.

Le même jour, les deux ministres ont également assisté aux cérémonies d'inauguration de l'école militaire provinciale de Xaysomboun et d'une usine de transformation de produits agricoles et de plantes médicinales, également construites avec l'aide vietnamienne.

L'école a été construite à partir d'octobre 2019 avec un fonds de près de 6,7 millions de dollars et l'usine de traitement a coûté environ 1,6 million de dollars. - VNA