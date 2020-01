Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République Nguyên Phu Trong a envoyé vendredi 3 janvier un message de félicitations au président birman U Win Myint à l’occasion du 72e Jour de l’indépendance du Myanmar (4 janvier 1948-2020).



Le même jour, le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a également adressé ses félicitations à la conseillère d’État du Myanmar, Aung San Suu Kyi.



Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a envoyé ses félicitations à la conseillère d’État et ministre des Affaires étrangères Aung San Suu Kyi et au ministre de la Coopération internationale U Kyaw Tin. - VNA