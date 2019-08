Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Nguyên Phu Trong, a adressé ses félicitations au président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi, à l’occasion de la signature d’un traité de paix définitif entre le Front de libération du Mozambique (Frelimo) et la Résistance nationale du Mozambique (Renamo).

Le président mozambicain Filipe Nyusi (à gauche) et le leader de la Renamo, Ossufo Momade, montrent l’accord de cessez-le-feu signé à Gorongosa, le 1er août 2019. Photo : AFP

Le même jour, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a adressé un message de félicitations au ministre mozambicain des Affaires étrangères et de la Coopération, Jose Condungua Pacheco.Le traité de paix définitif a été signé le 6 août à Maputo par le président Filipe Jacinto Nyusi et le chef de la Renamo, Ossufo Momade, en présence de responsables venus de tout le continent, dont les présidents sud-africain, Cyril Ramaphosa, et rwandais, Paul Kagame, et sous les applaudissements de milliers de spectateurs.La signature de l’accord, 27 ans après la fin de la première guerre civile, met un terme à un long processus de négociations et représente un progrès fondamental dans la construction de la paix. – VNA