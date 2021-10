Hanoi (VNA) - Le président de la République Nguyên Xuân Phuc a adressé ses félicitations à son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune à l’occasion du 67e anniversaire de la Révolution algérienne (1er novembre).



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé un message de félicitations à son homologue Aimene Benabderrahmane.



Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a adressé ses félicitations au président du Conseil de la nation (chambre haute du Parlement algérien) Salah Goudjil et au président de l’Assemblée populaire nationale (APN) Ibrahim Boughali.



Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a également envoyé ses félicitations à son homologue algérien Ramtane Lamamra.



Le Vietnam et l’Algérie ont établi leurs relations diplomatiques en octobre 1962. Les deux pays partagent de nombreuses similitudes conférant un caractère spécial à leurs reletions biletérales qui on connu un développement important sur les plans politique, économique et culturel. – VNA