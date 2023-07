Washington (VNA) – Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Lê Hoài Trung, a rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des politiques Guy Ryder, et échangé par visioconférence avec l’envoyé spécial du président américain pour le climat John Kerry durant sa visite de travail du 28 juin au 2 juillet aux États-Unis.

Vue de la rencontre entre le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Lê Hoài Trung et le secrétaire d’État américain Antony Blinken. Photo : VNA



Il a également travaillé avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, la directrice générale de l’Agence américaine pour le développement international Samantha Power, le secrétaire d’État adjoint américain aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique Daniel J. Kritenbrink, la sous-secrétaire adjoint à la Défense pour la politique Sasha Baker, le président-directeur général du Conseil d’affaires États-Unis – ASEAN Ted Osius, ainsi que d’autres responsables américains.

Lors des rencontres, les deux parties ont estimé que le partenariat intégral Vietnam - États-Unis s’est développé de manière vigoureuse, positive et globale. Les responsables américains ont affirmé que les États-Unis considèrent le Vietnam comme l’un des partenaires clés de la région et ont convenu que les relations entre les deux pays reçoivent le soutien du Parti démocrate et du Parti républicain.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont hautement apprécié les récents échanges et contacts entre les deux parties, en particulier la conversation téléphonique très fructueuse entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président américain Joe Biden en mars 2023.

Ils ont souligné leur désir de maintenir les échanges et les contacts à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, à l’occasion du 10e anniversaire du partenariat intégral, de renforcer et d’approfondir la coopération bilatérale, notamment dans l’économie, la réponse au changement climatique, les énergies vertes, l’éducation et la formation, le règlement des conséquences de la guerre, les échanges populaires et les efforts conjoints pour relever les défis mondiaux.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des politiques Guy Ryder a salué la réussite en matière de développement, la coopération et les contributions du Vietnam dans le cadre de l’ONU, exprimant son souhait de voir le Vietnam continuer de promouvoir son rôle important dans la résolution des problèmes mondiaux.

À la tête d’une délégation de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Lê Hoài Trung a affirmé que le Vietnam fait grand cas du rôle de l’ONU et continue d’apporter des contributions actives et responsables au travail commun de la communauté internationale.

Rencontrant des responsables américains, il a affirmé que le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec les États-Unis et souhaite continuer de les développer dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, l’amitié et la coopération et le développement dans la région et le monde.

Il a exhorté les deux parties à continuer à mettre en œuvre les résultats de la conversation téléphonique entre le secrétaire général Nguyên Phu Trong et le président Joe Biden, à promouvoir les échanges et les contacts de haut niveau, à améliorer l’efficacité de la coopération par les canaux des relations extérieures du Parti, de la diplomatie d’État et de la diplomatie populaire. – VNA