Le satellite vietnamien MicroDragon a été lancé avec succès le 18 janvier 2019. Photo : JAXA/CVN

Hanoï (VNA) - Une fois en exploitation, les images de LOTUSat-1, satellite d’observation radar de la Terre, répondront au besoin urgent de sources d’images, en fournissant des informations précises et mises à jour permettant de minimiser l’impact des catastrophes naturelles et du changement climatique, de gestion des ressources et de surveillance de l'environnement.



Placé en orbite en 2023, le satellite LOTUSat-1 sera le premier satellite d’observation radar de la Terre du Vietnam. La création du satellite LOTUSat-1 s’inscrit dans le cadre du projet "Prévention des catastrophes naturelles et du changement climatique à l'aide d’un satellite d'observation de la Terre", un projet scientifique et technologique clé du Vietnam.



D’un poids de 570kg, le satellite LOTUSat-1 utilisera la technologie moderne de radar offrant de nombreux avantages, tels que la détection d’objets mesurant de plus d’un mètre au sol. Il peut fonctionner jour et nuit dans toutes les conditions météorologiques. Ce satellite est particulièrement important pour le Vietnam en particulier et pour l’Asie du Sud-Est en général, en raison du climat tropical.



Une percée technologique avec LOTUSat-1



Selon le Professeur agrégé et Docteur Pham Anh Tuân, directeur général du Centre spatial du Vietnam, le LOTUSat-1 aidera à détecter les bâtiments construits par l'homme sur le terrain, à identifier les changements et à contrôler à volonté la prise de la photographie.



Selon ce responsable, la technologie spatiale continue de se développer fortement dans le monde. Chaque pays a ses propres approches de la technologie spatiale. Le Vietnam a choisi de maîtriser progressivement la technologie de conception et de fabrication des satellites au lieu d’acheter des images satellites de pays étrangers. Il s’agit d’une percée technologique avec LOTUSat-1.