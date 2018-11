Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyên Phu Trong a envoyé mercredi 28 novembre ses messages de félicitations à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

Le drapeau palestinien est hissé devant le Siège de l'UNESCO à Paris. Photo: UNESCO

Les messages qui affirment le soutien et la solidarité avec le peuple palestinien, ont été envoyés au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, au président palestinien Mahmoud Abbas et au président du Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang.La Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est célébrée tous les ans par l’Organisation des Nations unies le 29 novembre, comme le prévoient les résolutions 32/40 B du 2 décembre 1977, 34/65 D du 12 décembre 1979, 60/37 du 1er décembre 2005 et d’autres résolutions pertinentes.Elle offre traditionnellement une occasion à la communauté internationale de se focaliser sur le fait que la question de la Palestine n’est pas encore réglée et que le peuple palestinien n’a pas encore atteint ses droits inaliénables. – VNA