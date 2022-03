Hanoi (VNA) - Le Vietnam a expédié pour 61,8 millions de dollars de fleurs à l'étranger en 2021, en hausse de 27% sur un an, selon le Département général des douanes.

La plus forte croissance des exportations a été observée pour les roses (100 %), suivies des orchidées lys, marguerites et phalaenopsis.

Récolte des roses à la ferme de Da Lat. Photo: VnExpress

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a déclaré que le Vietnam mettrait davantage l'accent sur les marchés disponibles en Asie pour tirer parti de ses avantages en matière de coûts de transport.

Les fleurs vietnamiennes sont de plus en plus appréciées des consommateurs étrangers. Cependant, le ministère a exhorté les producteurs à améliorer la qualité en appliquant des technologies de pointe.

En outre, il est nécessaire que les exportateurs vietnamiens assistent aux expositions internationales et nationales d'arbres et de fleurs d'ornement pour faire connaître et promouvoir leurs produits, a déclaré le ministère./.