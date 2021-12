Les délégués à 11e session de la Commission mixte permanente entre le Vietnam et la Communauté française de Belgique, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale. Photo: Délégation Wallonie - Bruxelles à Hanoi

Hanoi (VNA) - La 11e session de la Commission mixte permanente entre le Vietnam et la Communauté française de Belgique, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF) s’est tenue les 13 et 14 décembre à Hanoi.

Instituée par l’accord de coopération signé le 26 septembre 2002 entre les parties susmentionnées, ladite session a permis d’établir le nouveau programme de travail pour la période 2022-2024.

Cette session est co-présidée par Trân Quôc Phương, vice-ministre du Plan et de l’Investissement et Pascale Delcomminette, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International (WBI), et administratrice générale de l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX).

Les deux parties ont fait l’évaluation de la réalisation du programme de coopération 2019-2021. Les partenaires ont exprimé leur satisfaction des résultats bénéfiques à toutes les parties. Les deux parties ont mis l’accent sur l’excellent esprit qui anime l’ensemble de ces projets de coopération. Le soutien sans faille de Wallonie-Bruxelles a apporté une contribution importante à la réussite des projets avec des partenaires vietnamiens, et grâce aux résultats concrets, il leur a permis d’obtenir des financements plus importants.

Elles ont convenu des impacts majeurs de la pandémie de Covid-19 sur la mise en œuvre des projets tels que planifiés. Ce nouveau contexte a exigé aux opérateurs de mettre en place les nouveaux modes de travail en ligne à la place des échanges directs, via les courriels électroniques, les réunions en ligne, les publications internationales des articles de recherche, l’accueil des doctorants,…

Sur la base de l’évaluation de la programmation précédente, deux axes principaux ont été retenus pour le programme de coopération période 2022-2024: formation et développement de ressources humaines qualifiées (santé, éducation, formation continue, langue française, droit et industries culturelles); recherche appliquée et développement industriel (santé, environnement et valorisation économique de la recherche scientifique, agriculture, logistique), en synergie avec l’Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers (AWEX);

Pour la nouvelle programmation (2022-2024), 27 projets ont été approuvés, répartis selon les compétences de la Communauté française de Belgique, de la Région wallonne et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (COCOF) (Prière de trouver en annexe la liste des projets retenus).

Les deux parties s’engagent à tout mettre en place pour assurer une parfaite collaboration et la réussite des projets retenus. -VNA