Hanoi, 17 octobre (VNA) - Le président de l’Assemblé nationale vietnamienne Vuong Dinh Huê a eu une entrevue lundi 17 octobre à Hanoi, la présidente singapourienne Halimah Yacob.

Le président de l’Assemblé nationale vietnamienne Vuong Dinh Huê et a présidente singapourienne Halimah Yacob. Photo : VNA

Lors de cette rencontre, Vuong Dinh Huê a félicité Singapour pour son succès dans le confinement du COVID-19 et la reprise économique post-pandémique, avec un PIB en hausse de 4,4 % au deuxième trimestre de cette année.

Le plus haut législateur a exprimé son espoir que Singapour se développe davantage, consolide son rôle de centre économique de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et achève son Plan vert 2030.

Il a souligné les résultats de l’entretien entre la présidente singapourienne et le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc, au cours desquels les deux parties sont parvenues à un consensus élevé sur les orientations et les mesures visant à renforcer les relations bilatérales à l'avenir et à favoriser les liens économiques, dans l'intérêt de les peuples des deux pays, contribuant au renforcement de la relation Vietnam-Singapour.

Le chef de l’organe législatif a insisté sur la nécessité d’intensifier les échanges des deux pays à tous les niveaux et de renforcer la coopération bilatérale au sein des forums multilatéraux.

L'AN du Vietnam souhaite échanger ses expériences en matière d'élaboration et d'application des lois en combinant l'industrialisation avec l'urbanisation et le développement économique urbain, a-t-il déclaré, louant l'efficacité de ces modèles dans les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP).

Les deux pays devraient soutenir le rôle central de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et sa position dans le règlement des problèmes du monde, en particulier le dossier de la Mer Orientale.

De son côté, la présidente singapourienne s’est dit convaicue que le Vietnam deviendra une économie puissante de la région. Elle a appelé à une coordination plus efficace entre les deux pays dans le règlement des questions communes de l'ASEAN.- VNA