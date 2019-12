Le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Tran Van Tung, s'exprime lors de ce programme. Photo: VNA



Singapour (VNA) – Le programme "Techfest Vietnam in Singapour" a eu lieu le 11 novembre à Singapour pour présenter le festival Techfest Vietnam en 2019 et l’écosystème entrepreneurial innovant du Vietnam aux partenaires internationaux.



Tran Van Tung, vice-ministre des Sciences et des Technologies, a souligné le rôle important de la startup et de l'innovation dans la promotion de la croissance économique, la résolution des difficultés et des défis et la création d'emplois pour les travailleurs.



Le Vietnam a accordé une attention particulière à la promotion du développement d'un écosystème entrepreneurial innovant dans les domaines des infrastructures, des institutions financières, des services auxiliaires...



L’écosystème entrepreneurial du Vietnam a connu un fort développement au cours des trois dernières années, attirant près de 900 millions de dollars en 2018, soit trois fois plus que celui de 2017.



D’après le vice-ministre Tran Van Tung, Singapour est l’un des pays ayant un écosystème entrepreneurial innovant le plus développé au monde, en particulier la technologie financière (Fintech) et la chaîne de blocs (blockchain). Le Vietnam et Singapour recèlent de nombreux potentiels de coopération dans l’avenir, a-t-il estimé.



Le Vietnam se concentrera sur la création et le développement de réseaux à l'entrepreneuriat à l’échelle nationale et internationale, encouragera la création de centres d'innovation au niveau national, soutiendra le développement des jeunes entreprises, reliera des universités aux instituts de recherche pour la commercialisation de résultats de recherche, a-t-il fait savoir.



Tran Van Tung a espéré que l'événement fournira des informations utiles aux partenaires singapouriens, ouvrant ainsi des perspectives de coopération plus régulières et efficaces entre les deux pays.



"Techfest Vietnam in Singapore" a attiré près de 150 délégués de fonds d'investissement, d'organisations innovantes, d'universités, d'instituts de recherche et d'entreprises de Singapour.



Dans le cadre de cet événement, le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et l’école polytechnique Temasek de Singapour ont signé un document sur les échanges et la coopération dans le domaine de la formation. -VNA