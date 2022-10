L'ambassadeur du Vietnam en Italie et à Saint-Marin, Duong Hai Hung, présente ses lettres de créances aux deux capitaines-régents de Saint-Marin. Photo: VNA



Rome (VNA) – L'ambassadeur du Vietnam en Italie et à Saint-Marin, Duong Hai Hung, a présenté le 20 octobre ses lettres de créances aux deux capitaines-régents de Saint-Marin, Maria Luisa Berti et Manuel Ciavatta.



Lors de la cérémonie, l’ambassadeur Duong Hai Hung a affirmé qu’il ferait de son mieux pour contribuer au développement de la coopération bilatérale sur la base de la bonne amitié depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2007.



Le diplomate a souligné que le Vietnam souhaitait développer sa coopération et son amitié avec Saint-Marin, en particulier dans les domaines du tourisme, de la culture, de la conservation du patrimoine et de la technologie.



De leur côté, les capitaines-régents de Saint-Marin ont déclaré apprécier la coopération efficace entre l'ambassade du Vietnam et le ministère des Affaires étrangères de Saint-Marin dans l'organisation d'événements pour célébrer le 15e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Ils ont souligné qu'il s'agissait de démarches concrètes pour renforcer les relations amicales entre les deux peuples et créer une dynamique permettant aux deux parties de continuer à promouvoir leur coopération dans les temps à venir.



Le même jour, l’ambassadeur Duong Hai Hung a eu des rencontres avec les ministres des Affaires étrangères, de la Culture et de l’Industrie de Saint-Marin.



Dans le cadre des activités de célébration du 15e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, l'ambassadeur Duong Hai Hung a remis 15 publications vietnamiennes au ministre de la Culture de Saint-Marin et à des représentants de la Bibliothèque nationale de Saint-Marin. Ces publications comprennent des ouvrages sur le Président Ho Chi Minh, l'histoire, la culture, l'économie, la société, la politique extérieure du Vietnam. Il a également reçu à cette occasion 15 livres sur l'histoire, le pays et le peuple de Saint-Marin.-VNA