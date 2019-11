Hanoï (VNA) – L’ambassadrice du Vietnam en Italie et à Saint-Marin Nguyen Thi Bich Hue a présenté le weekend dernier la lettre de créances aux deux capitaines-régents de Saint-Marin, Luca Boschi et Mme Mariella Mularoni.

L’ambassadrice Nguyen Thi Bich Hue a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime le développement des relations avec Saint-Marin, en proposant certains contenus de coopération bilatérale, à savoir la finance, le tourisme et la protection des patrimoines.

A cette occasion, l’ambassadrice Nguyen Thi Bich Hue a été reçue par le ministre des Affaires étrangères de Saint-Marin, Nicola Renzi, qui a exprimé son impression devant le développement spectaculaire du Vietnam. Il a convenu de promouvoir la coopération avec le Vietnam dans l’économie, la culture et le tourisme.

En outre, la diplomate vietnamienne a assisté à une rencontre entre la Chambre de commerce de Saint-Marin et les ambassadeurs de certains pays.

Le Vietnam et la République de Saint-Marin ont établi leurs relations diplomatiques en 2007. D’une superficie de 61 km2, Saint-Marin est un micro-État européen enclavé à l'intérieur de l'Italie. Avec une population de plus de 30.000 personnes. Saint-Marin a établi des relations diplomatiques avec de nombreux pays et est un membre de l’Organisation des Nations Unies. -VNA